Sanità: assessore Bilancio Lazio, piano importante per ammodernare, grazie diaponibilità Inail

- Un piano di investimenti nella sanità del Lazio da 1,2 miliardi "importantissimo, possibile grazie anche alla disponibilità di Inail con 868 milioni di euro, per realizzare cinque nuovi ospedali: ospedale del Golfo (nel Sud Pontino), Latina, Rieti, Nuovo Ospedale Tiburtino (Asl Roma 5), Acquapendente (Viterbo). Si tratta di fondamentali investimenti infrastrutturali per realizzare gli ospedali. La Regione Lazio si occuperà anche del contenuto tecnologico per dare la possibilità ai cinque nuovi grandi ospedali di iniziare e prendere il via". Lo ha detto l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, a margine della presentazione del piano di investimenti in sanità da parte del presidente Francesco Rocca, finanziato grazie al recupero di risorse in conto capitale non utilizzate nel corso degli ultimi anni. "Ad esempio - ha aggiunto Righini - l'ospedale Tiburtino ha la sua fase progettuale completata e quindi sono cantieri che possiamo aprire già nei prossimi mesi, oppure gli adeguamenti anti sismici e anti incendio di tantissimi ospedali con 375 milioni di euro. Dunque il piano serve ad ammodernare l'edilizia sanitaria esistente, a realizzarne una nuova e a mettere a norma ‐ ha continuato l'assessore -. Un piano che prende il via e già il prossimo anno: abbiamo la possibilità di riprogrammare altri 200 milioni e, soprattutto, questa convenzione con Inail ci consentirà anche in futuro una nuova edilizia ospedaliera", ha concluso. (Rer)