Migranti: Fratoianni (Avs), obbligo sbarco a Livorno per nave Msf con 462 naufraghi, ferocia governo Meloni

- "Dopo aver salvato 462 persone da morte sicura nel Mediterraneo, e operato 11 salvataggi su richiesta delle autorità italiane, il governo italiano ha ordinato alla nave di Medici senza frontiere (Msf) Geo Barents di recarsi al porto di Livorno per far sbarcare i naufraghi, con altri giorni di navigazione e con le condizioni climatiche che sappiamo. La ferocia e il cinismo delle scelte del governo Meloni e dei vari Piantedosi, Salvini e Crosetto non ha confini". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra.(Rin)