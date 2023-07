Iran: autorità chiudono un centro educativo per "incitazione a disordini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità iraniane hanno chiuso il centro educativo di Gaj per "incitazione a disordini" durante un esame di letteratura persiana. Lo ha riferito il responsabile delle scuole non governative iraniane, Ahmad Mahmoudzadeh, all'agenzia di stampa "Irna", precisando che la chiusura del centro Gaj è arrivata in seguito a una direttiva del ministero dell'Istruzione. Questo centro educativo, fondato nel 2002, ha vinto diversi premi nel corso degli anni per le sue pubblicazioni. La sua chiusura arriva dopo mesi di proteste a livello nazionale, scatenate dall'omicidio della 22enne curda, Mahsa Amini, avvenuto a settembre scorso. In precedenza, Amini era stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato il velo in modo corretto. (Irt)