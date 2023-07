Mai: De Corato, dispiace per morte Donatella Servello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera è venuta a mancare Donatella, "una grande donna, moglie e sorella di un altrettanto immenso uomo quale è stato Franco Servello. Personalmente ho avuto il piacere e l'onore di conoscerla e, ieri sera, nel momento in cui ho appreso la notizia per me è stato un colpo al cuore. Servello ha sempre avuto da parte sua un appoggio, un conforto e lo è stato anche per tutta la generazione di ragazzi di Radio University e del Fronte della Gioventù milanese del quale io ho fatto parte. Che la terrà sia lieve a Donatella". Lo comunica in una nota l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sulla scomparsa di Donatella Servello. "Donatella, oltre ad essere stata la moglie di Franco, è stata colei che eseguiva le volontà del marito, gli è sempre stata al suo fianco anche quando, più volte negli anni che furono, lo studio di via Mancini veniva preso di mira in continuazione dalla Sinistra." conclude De Corato. (Com)