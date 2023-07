Usa-Africa: vice segretaria di Stato inizia visita di 5 giorni in Kenya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria di Stato Usa per la popolazione, i rifugiati e la migrazione, Julieta Valls Noyes, inizia oggi una visita di cinque giorni in Kenya per incontrare i rifugiati e discutere l'accordo bilaterale sulla protezione dei rifugiati tra i due Paesi. Durante la sua visita, si legge in una nota, la funzionaria Usa discuterà con le controparti keniote di partenariati innovativi sul cambiamento climatico e del conflitto in corso in Sudan tra l'esercito e le Forze di supporto rapido (Rsf) che, entrato nel suo quarto mese, ha creato un numero enorme di rifugiati nella regione dell'Africa orientale. (Was)