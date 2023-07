Turismo: Santanchè, in Cdm ok a pacchetto misure per rivoluzione industriale settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le misure di oggi diamo vita a una vera e propria rivoluzione nel turismo, che finalmente potrà avere, per la prima volta nella storia della nazione, un piano frutto di una visione industriale che verrà attuato in stretto rapporto con le Regioni. Una rivoluzione che passa anche per la riforma delle guide turistiche approvata oggi nel Consiglio dei ministri che, attesa da oltre dieci anni, è frutto di una concertazione proficua ed efficace con le parti interessate". Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè commenta il pacchetto di misure sul turismo approvato oggi in Cdm.(Rin)