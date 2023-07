Milano: confermata a breve copia forense telefono La Russa jr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti della Procura lo confermano, verrà eseguita "a breve, si spera già domani" la copia forense del telefono di Leonardo Apache La Russa, al centro dell'indagine per violenza sessuale nei confronti di una 22enne nel maggio scorso. Il cellulare verrà analizzato tramite un accertamento irripetibile con le massime garanzie previste dalla legge ed è stato garantito che "l'accertamento richiesto riguarda solo il dispositivo" escludendo quindi il sequestro della Sim all'interno di esso. L'avvocato del figlio del Presidente del Senato ha confermato in una nota che "Leonardo La Russa alla richiesta di esibire e consegnare il cellulare, benché detenuto in quel momento dalla mamma, si è attivato per poterlo consegnare immediatamente alla mia presenza". Aggiungendo poi come il giovane "ha consegnato contemporaneamente sia il cellulare che la SIM in esso contenuta" e che quindi "di sicuro la collaborazione del ragazzo e della famiglia è stata totale ed esplicitamente apprezzata". "È scelta dei pm in questo come in ogni altro caso invece decidere cosa acquisire", conclude in una nota l'avvocato Adriano Bazzoni. (Rem)