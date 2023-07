Fisco: Mef, entrate in crescita del quattro per cento nei primi cinque mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle finanze comunica in una nota che nei mesi gennaio-maggio 2023 le entrate tributarie e contributive sono cresciute complessivamente del 4,0 per cento (+ 11,9 miliardi di euro) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tale andamento positivo – prosegue la nota – è in linea con quanto già indicato nel documento di economia e finanza e incorporato nel calcolo dei tendenziali contenuti nel suddetto documento. Il dato, contenuto nel Rapporto mensile redatto dal Dipartimento delle Finanze e dalla Ragioneria generale dello Stato, è determinato dalla variazione positiva delle entrate tributarie (+6,687 miliardi di euro, +3,5 per cento) e dalla crescita del 5,0 per cento degli incassi contributivi (+5,204 miliardi di euro). L'importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con il Bollettino del 5 luglio scorso. (Com)