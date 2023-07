Sanità: D'Amato (Azione), piano investimento Rocca ben copiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di investimenti presentato oggi dal presidente Rocca, "sono al 90 per cento interventi già programmati un anno fa, con la delibera di Giunta regionale del 21 giugno 2022 che ha programmato la così detta terza fase del ex articolo 20 e la delibera del 6 settembre 2022 che ha programmato la quarta fase del l'ex articolo 20. Almeno possiamo dire che è un piano investimenti ben copiato". Lo ha dichiarato il consigliere della Regione Lazio e membro della Commissione Sanità, Alessio D'Amato. (Com)