Cina-Algeria: al via la visita del presidente Tebboune a Pechino (2)

- L'Algeria sta portando avanti diversi progetti economici in collaborazione con i partner cinesi, in particolari nei settori delle miniere e delle infrastrutture. Tra questi figura la gestione della miniera di ferro di Gara Djebilet, nel sud dell'Algeria, affidata a tre società cinesi per l'estrazione di due milioni di tonnellate di ferro all'anno. C’è poi il progetto per produrre fosfati a El Hadba a Tébessa, vicino al confine algerino-tunisino, che prevede un investimento cinese di 7 miliardi di dollari per produrre ogni anno 5,4 milioni di tonnellate di fertilizzanti di diverso tipo. Inoltre, l'Algeria collabora con Pechino nello sfruttamento della miniera di zinco e piombo di Oued Amizour a Bejaia, nell'est del Paese, nonché nello sviluppo di un giacimento petrolifero nel sud dell'Algeria e nella costruzione di centrali solari. Non è tutto. Algeria e Cina puntano anche a favorire la collaborazione tra aziende all'interno del nuovo Joint Business Council creato lo scorso marzo. In particolare, il Paese nordafricano intende attrarre sempre più aziende e "know how" cinesi nei settori dell'energia, dell'estrazione mineraria, delle industrie di trasformazione, delle infrastrutture e dei lavori pubblici. L'Algeria, infine, punta a rafforzare la presenza dei turisti cinesi nel mercato turistico algerino, promuovere la cooperazione culturale e mediatica, e ottenere un maggiore sostegno da Pechino per entrare nei Brics. (segue) (Ala)