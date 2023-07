Cina-Algeria: al via la visita del presidente Tebboune a Pechino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione economica al seguito del presidente Tebboune include i rappresentanti di 150 aziende, tra cui il direttore generale di Sonatrach, Toufik Hakkar, il presidente e direttore generale di Sonelgaz, Mourad Adjal, così come rappresentanti del ministero dell'Energia e delle miniere, dell'Agenzia nazionale per la ricerca e l'estrazione mineraria e dell'Impresa nazionale del ferro e dell'acciaio, Feraal. All'interno della delegazione algerina che si occupa del settore dell'industria chimica saranno presenti anche rappresentati del gruppo industriale Asmidal, insieme a 22 operatori del campo agroalimentare, sia del settore privato che pubblico, come il gruppo Cevital. A rappresentare il settore delle costruzioni e delle opere pubbliche, ci saranno i gruppi Gica (specializzato nella produzione di cemento), il gruppo Cosider (che si occupa del settore delle costruzioni e dei lavori pubblici) e il gruppo Defendos. Nel campo delle telecomunicazioni, saranno presenti il presidente e amministratore delegato del gruppo Algerie Telecom, Adel Toumi, e il presidente e amministratore delegato di Mobilis, Boukhazana Chouki. (segue) (Ala)