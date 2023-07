Cina-Algeria: al via la visita del presidente Tebboune a Pechino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione algerina in Cina includerà anche rappresentanti di incubatori tecnologici come Linkobator, Westinway e Sailab. Inoltre, saranno presenti fondatori di startup attive nei settori dei trasporti come Yasir, nell'ambito delle soluzioni di trasporto, e Remedia, nel campo delle energie rinnovabili, insieme ad altre startup operanti nei settori dei pagamenti elettronici e dell'intelligenza artificiale. Presenti anche imprenditori del settore turistico, siderurgico, dell'industria farmaceutica, le energie rinnovabili e i settori della pelle e del tessile. A Pechino sono presenti anche rappresentanti del settore automotive e della cosmesi. In generale, la cooperazione bilaterale si concentra nelle infrastrutture e in altri partenariati, sfruttando la posizione strategica dell'Algeria come porto del Nord Africa del progetto della Nuova via della Seta (Belt and road initiative, Bri). (Ala)