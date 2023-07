Ue-Celac: Sanchez, Europa e America Latina hanno grande patrimonio comune per alleanza strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa e l'America Latina sono due regioni con un grande patrimonio comune che è la miglior base su cui costruire un'alleanza strategica e che offrirà enormi opportunità su entrambe le sponde dell'Atlantico. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, alla sessione di apertura del vertice tra l'Unione europea e la Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (Celac) in corso a Bruxelles. "Dobbiamo rinnovare in base ad una fiducia condivisa i valori del multilateralismo, in particolare per quanto riguarda la risoluzione pacifica dei conflitti, le tutela dei diritti umani e dell'integrità territoriale degli Stati e la libertà dei popoli", ha evidenziato il leader socialista. "Nell'attuale contesto politico caratterizzato anche dall'emergenza climatica e da una profonda diseguaglianza sociale dobbiamo raddoppiare gli sforzi ed adattare la cooperazione regionale a sfide che non ammettono ritardi. E la prosperità richiede investimenti e scambi commerciali", ha aggiunto il leader socialista. A questo proposito, Sanchez ha sottolineato che per l'Europa, l'America Latina e i Caraibi sono partner commerciali di "enorme importanza con interessi comuni". (Beb)