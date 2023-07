Milano: Truppo (Fd’I), oggi indossiamo un simbolico lutto al braccio, Sindaco non ha ancora riferito su incidente rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco non è presente al consiglio comunale, “la sinistra non faccia finta di niente, sono passati dieci giorni, sono morte persone”. Lo ha detto Riccardo Truppi, capogruppo di Fratelli d’Italia, durante il consiglio comunale a Palazzo Marino in corso. “Oggi noi indossiamo un simbolico lutto al braccio per ricordare le vittime della tragedia accaduto nella Rsa, quello cittadino non c'è ancora stato”, ha concluso Truppo. (Rem)