Usa: Congresso denuncia rischi derivanti da partnership tra Università di Berkeley ed entità cinesi

- Il comitato speciale istituito dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sulla Cina ha espresso “seria preoccupazione” in merito ad una partnership avviata nel campo della ricerca tra l’Università di Berkeley e alcune entità cinesi. In una lettera indirizzata ai vertici dell’università californiana, la commissione ha affermato che le attività svolte in collaborazione con enti accademici cinesi rischia di dare a Pechino un vantaggio competitivo sul piano economico, tecnologico e militare. In particolare, i deputati hanno chiesto informazioni “dettagliate” in merito all’Istituto Tsingua-Berkeley, fondato nel 2014 sulla base di un accordo di cooperazione siglato tra le due università e il governo della città cinese di Shenzhen. Nella lettera firmata dal presidente del comitato, il deputato repubblicano Mike Gallagher, si fa riferimento soprattutto alla ricerca dell’istituto nel campo dei prodotti e delle tecnologie “a duplice uso”, ossia quei beni che, pur essendo utilizzati principalmente per scopi civili, possono anche avere applicazioni in campo militare. È il caso, ad esempio, dei semiconduttori o delle tecnologie per la cattura di immagini utilizzate per mappare i terreni o per la guida autonoma dei veicoli. “La collaborazione tra Berkeley e l’Università di Tsinghua, sostenuta dal Partito comunista cinese, pone interrogativi molto seri”, si legge nella lettera, in cui il comitato afferma anche di avere dubbi in merito alla “corretta registrazione” dei finanziamenti alle attività dell’istituto e alla collaborazione con entità cinesi già soggette a sanzioni statunitensi, come l’Università nazionale per le tecnologie della difesa, la società Huawei e Dji, azienda di Shenzhen specializzata nella produzione di droni. (Was)