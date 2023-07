Crimea: Medvedev su attacco al ponte, bisogna distruggere i capi delle formazioni terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre distruggere la leadership delle formazioni terroristiche, poiché è impossibile combatterle con sanzioni e intimidazioni. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, commentando l'odierno attacco contro il ponte di Crimea. "I terroristi capiscono solo il linguaggio del potere. Solo metodi personali e completamente disumani", ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram. L'ex presidente ha sostenuto che è necessario cercare ed eliminare i complici dei terroristi, "rifiutando l'idea sciocca di avviare un processo contro di loro". "Pertanto, è necessario far saltare in aria le loro case e le case dei loro parenti (...) Ma la cosa principale è distruggere la più alta leadership delle formazioni terroristiche, in qualsiasi fessura questi insetti si nascondano", ha concluso il vice presidente del Consiglio di sicurezza. (Rum)