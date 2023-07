Tunisia: Scurria (Fd'I), Memorandum grande passo per contrastare crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la firma del memorandum di intesa tra Ue e Tunisia, è stato compiuto un grande passo per contrastare la crisi migratoria e non solo. La partnership che si è creata tra la Tunisia e l’Unione europa deve rappresentare un modello per nuove relazioni con altri Paesi", dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Scurria. "L’accordo con Tunisi ritenuto impensabile fino a poche settimane fa, mette in luce il grande lavoro svolto fin dall’ inizio della legislatura dal governo Meloni, che da sempre ha messo al centro della sua agenda politica il fenomeno migratorio. Finalmente dopo tanti anni in cui governi precedenti hanno preso scelte diverse rispetto alla questione migratoria, ci troviamo davanti ad azioni concrete. Il Memorandum non è solo un pacchetto di misure per contrastare il fenomeno delle migrazioni, ma è anche la possibilità di dare opportunità e sviluppo a tanti giovani tunisini e all’ intero Stato, per godere di un futuro certo e sereno nel proprio Paese", conclude il senatore. (Rin)