Caldo: Gualtieri, per emergenze pronte 80 squadre in 28 punti della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per la gestione di eventuali emergenze collegate al caldo a Roma, con le temperature alte previste per domani e dopodomani, "oggi ci sono in campo 10 squadre e 20 persone di protezione civile. Domani ci saranno 80 squadre in 28 punti sensibili della città per intervenire e fornire idratazione all'occorrenza". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine del suo intervento al seminario sul Pnrr in Campidoglio. "Sicuramente siamo a temperature senza precedenti - ha aggiunto -. Ci sono i cambiamenti climatici che si fanno sentire e l'impatto è forte su tutti noi, cittadini e turisti. Stiamo facendo il massimo, abbiamo formulato piano caldo. Oltre alle squadre di protezione civile, per distribuire acqua e fornire supporto, c'è un lavoro programmato nei Municipi a cui abbiamo erogato risorse per portare gli anziani al mare e sono previste le piscine gratis per le persone con più di 70 anni. Per le emergenze è attivo un numero verde e Acea ha sviluppato un'applicazione per aiutare i cittadini a trovare le fontanelle", ha aggiunto. (segue) (Rer)