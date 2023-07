© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accanto a questo per intervenire sul lungo periodo "stiamo redigendo un piano per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per individuare le aree della città in cui gli interventi sono più urgenti. Stiamo facendo un lavoro profondo per ridurre i picchi di caldo con la forestazione e le isole ambientali", ha concluso Gualtieri. (Rer)