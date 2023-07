Sanità: Zullo (Fd'I), presentato ddl per screeing su atrofia muscolare spinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'atrofia muscolare spinale (Sma) è una malattia neuromuscolare che provoca debolezza e atrofia muscolare progressiva, la quale interessa, in particolar modo, gli arti inferiori e i muscoli respiratori. Ha un'incidenza di 1 paziente su 10 mila nati vivi. Fondamentali sono gli screening neonatali, poiché consentono che il riconoscimento della patologia non avvenga in maniera tardiva, prima che le conseguenze divengano terribili. Per questo annuncio con soddisfazione di aver presentato un ddl, insieme ad altri colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia, che prevede una serie di misure volte a favorire il monitoraggio e gli screening neonatali nonché ad assicurare la totale e consapevole informazione dei genitori del neonato affetto da Sma". Lo dichiara il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Sanità. (Rin)