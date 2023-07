Sanità: Cartaginese (Lega), bene il piano di interventi per l'edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di interventi per l'edilizia sanitaria, presentato oggi dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, "è una notizia importante perché consentirà di fare qualcosa che negli anni passati non è mai stato fatto: programmare concretamente su tutto il territorio. Si tratta di 1 miliardo 171 milioni di euro per 37 investimenti nevralgici che vanno dalla innovazione tecnologica alla realizzazione di nuovi servizi. Partiamo da qui per costruire davvero". Lo dichiara in una nota la capogruppo della Lega in Regione Lazio, Laura Cartaginese. (Com)