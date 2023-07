Industria: Bonomi, imprese hanno retto il colpo ma rischi all'orizzonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi anni di crisi permanente le imprese hanno retto il colpo e sostenuto il Paese, permettendo di crescere anche più di Francia e Germania. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un videomessaggio all'Assemblea di Confindustria Valle d'Aosta. Bonomi ha aggiunto che però "all'orizzonte ci sono rischi che non possiamo ignorare. Le imprese non possono farcela da sole, specie se hanno di fronte ostacoli e gap storici". Tra questi, ha evidenziato Bonomi, "non possiamo dimenticare le infrastrutture, tema prioritario anche e soprattutto in questa Regione", che è "di confine e per questo ancora più strategica".(Rin)