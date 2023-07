Giustizia: Boschi (Azione-Iv), Corte penale internazionale ha aperto pagina nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- La Corte penale internazionale "ha aperto una pagina nuova per il diritto e una speranza per milioni di persone che sapevano così di poter contare su una sede in cui ottenere giustizia anche quando non era garantita nello stato in cui vivevano". Lo ha dichiarato in Aula, alla Camera, la deputata di Azione-Italia viva, Maria Elena Boschi, durante la commemorazione dei 25 anni della Corte penale internazionale dell'Aja. "La Corte svolge ancora un ruolo di primaria importanza, lo abbiamo visto con il mandato di arresto nei confronti di Putin e della commissaria per i diritti all'infanzia della federazione Russa per crimini di guerra. Oggi - ha sottolineato la parlamentare - la celebrazione dei 25 anni dalla sua istituzione può essere l'occasione per l'Italia di assumere un'iniziativa diplomatica per allargare ad altri stati l'adesione al suo statuto. Sappiamo che si sono dei limiti da superare, che non sempre la corte è riuscita a svolgere il proprio compito con efficacia eppure dobbiamo perseverare, perché il diritto è l'unica alternativa alla legge del più forte, alla rassegnazione, è la speranza per chi vede calpestati i propri diritti in patria di ottenere giustizia grazie alla cooperazione degli stati in una sede più alta. Ci auguriamo - ha concluso Boschi - che possa continuare a dare speranza nel mondo". (Rin)