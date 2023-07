Sanità: Tiero (Fd'I), piano investimenti di Rocca è svolta per Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere della Regione Lazio di Fratelli d'Italia, Enrico Tiero, presidente della commissione Sanità nel Lazio in una nota afferma: "Considero di straordinaria importanza il piano di investimenti della Regione Lazio, da un miliardo e 171 milioni di euro". Il provvedimento varato dalla giunta Rocca "rappresenta un viatico fondamentale per il rilancio della sanità locale - spiega -. In particolare mi conforta lo stanziamento di oltre 70 milioni di euro per attrezzature relative ai due nuovi ospedali della provincia di Latina, ovvero il policlinico del Golfo e la nuova grande struttura del capoluogo. Altrettanto significativo - sottolinea - è lo stanziamento di oltre 4 milioni di euro per gli interventi di adeguamento relativi alle Case di comunità di Aprilia, Cori e Minturno. Esprimo grande soddisfazione per le risorse investite per l'adeguamento antincendio degli ospedali di Latina, Terracina, Fondi e Formia. Per questo capitolo i plessi pontini potranno beneficiare di quasi 9 milioni. L'amministrazione Rocca - conclude - ha impresso un cambio di marcia alla sanità laziale. Ci impegneremo affinché' vengano stanziate altre risorse sulla provincia di Latina".(Com)