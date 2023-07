Maltempo: Bonaccini, non c’è un euro per risarcimento danni a famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Le risorse per fare interventi di somma urgenza ci sono, i 2,5 miliardi in tre anni sono poca cosa rispetto ai nove miliardi di danni reali ma permettono alle amministrazioni locali di intervenire entro l’inverno per fare tutti gli interventi possibili su strade, fiumi, argini per evitare che un evento ordinario diventi straordinario. Il problema, come ho detto alla presidente del Consiglio, è che non c’è un euro per i risarcimenti dei danni alle famiglie e alle imprese. Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine dell'incontro a Forlì della segreteria nazionale del Pd con sindaci e amministratori delle zone alluvionate. “Stanno arrivando sui conti correnti in tempi record rispetto alla storia di questo Paese, perché lo abbiamo sperimentato con la Protezione civile togliendo qualsiasi tipo di burocrazia, i primi tremila dei cinquemila euro alle famiglie e ai cittadini colpiti potessero arrivare subito. Ma c’è chi ha perso tutto, e questo non gli basta”, ha proseguito Bonaccini. “E penso alle imprese dove non sono arrivati neanche i primi 20 mila euro che solitamente arrivano per coloro che hanno dei danni. Quindi è necessario che il governo, e l'ho detto anche al generale Figliuolo, ci metta mano, perché abbiamo gente che ha bisogno di una mano per ripartire”, ha concluso. (Rin)