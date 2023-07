Russia: ministero Energia, taglio volontario di export petrolio prorogato ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ridurrà l'esportazione di petrolio ad agosto come parte di tagli volontari. Lo ha annunciato il ministero dell'Energia russo. "In conformità con la decisione della Russia di ridurre volontariamente le esportazioni di petrolio nell'agosto 2023 di 500 mila barili al giorno, il programma per l'invio di petrolio attraverso gli oleodotti al di fuori della Russia nel terzo trimestre del 2023 sarà ridotto di circa 2,1 milioni di tonnellate, che corrisponde al livello indicato di riduzione delle esportazioni per agosto", ha reso noto il ministero in un messaggio pubblicato sul suo canale Telegram. (Rum)