Maltempo: Bonaccini, rischio rabbia verso istituzioni da parte di chi ha perso tutto

18 ottobre 2021

- “Qui c'è bisogno di fare in fretta e di fare bene e noi abbiamo bisogno che si comprenda il rischio che tra poco coloro che hanno perso tutto e non vedono arrivare un euro rischiano di riversare la loro rabbia verso le istituzioni”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine dell'incontro a Forlì della segreteria nazionale del Pd con sindaci e amministratori delle zone alluvionate. “Abbiamo bisogno di ripartire – ha sottolineato –, perché nel terremoto, tutti i governi, da Monti in poi, e sono stati ben sette, hanno garantito ad esempio che alle famiglie, ai cittadini e alle imprese, venisse garantito il cento per cento della ricostruzione dei danni subiti”. “Al governo – ha proseguito – dico che ogni euro che versano qui, stiano tranquilli che tornano indietro con gli interessi nella casse dello Stato. Perché quei 12 miliardi di euro dati per la ricostruzione del terremoto in Emilia, videro quella striscia di terra che produceva l'1,9 per cento del Pil nazionale arrivare già da alcuni anni verso il 2,4-2,5 per cento”. (Rin)