Turchia-Siria: presidente Erdogan, sono aperto a un incontro con Assad

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato di essere aperto a un incontro con il presidente della Siria, Bashar al Assad, ma che "il ritiro delle truppe turche dal territorio siriano come precondizione per i colloqui è inaccettabile". Lo ha detto Erdogan in una conferenza stampa a Istanbul prima di partire per il suo tour diplomatico nel Golfo, secondo quanto riferito dall'emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Il leader turco ha affermato che la Turchia non ha mai "chiuso la porta" alle discussioni con il governo siriano, sottolineando anche la sua disponibilità a tenere un vertice a quattro con Siria, Russia e Iran. A marzo scorso, Assad aveva detto che non avrebbe incontrato Erdogan se non fosse prima terminata "l'occupazione illegale" della Turchia nel suo Paese. Da parte sua, il presidente turco ha dichiarato: "Lì stiamo combattendo contro il terrorismo. Come possiamo ritirarci se il nostro Paese è continuamente minacciato dai terroristi lungo il nostro confine?”. Lo scorso 10 maggio, i ministri degli Esteri di Siria e Turchia, rispettivamente Faisal Miqdad e Mevlut Cavusoglu, si erano incontrati per la prima volta dallo scoppio del conflitto siriano nel 2011. Nell'occasione, i capi della diplomazia di Damasco e Ankara avevano concordato di avviare il processo di normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi. (Tua)