Usa: distretto di Columbia, Pamela Smith sarà la nuova capa della polizia

- La sindaca del distretto di Columbia, Muriel Bowser, ha nominato Pamela Smith a capo della polizia della capitale statunitense, dopo le dimissioni annunciare ad aprile da Robert Contee. La nuova capa della polizia è arrivata al dipartimento a maggio dello scorso anno, servendo prima come chief equity officer, e poi come assistente per la sicurezza interna. Se confermata dal consiglio comunale, la Smith sarà la seconda donna (e la prima donna afroamericana) a servire come capo della polizia del distretto di Columbia dal 1861. (Was)