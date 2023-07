Kenya: digiuno estremo, bilancio delle vittime del pastore Mckenzie supera i 400 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a oltre 400 il bilancio delle vittime della setta Good News International Church, fondata dal pastore keniota Paul Mackenzie, che promuove il digiuno prolungato come strumento "per incontrare Gesù Cristo". Lo riferisce la stampa locale, secondo cui sono stati trovati altri 12 corpi che portano così il numero totale dei morti a 403. La polizia ritiene che la maggior parte dei corpi trovati in una foresta vicino alla città di Malindi appartenga ai seguaci di Mackenzie, un tassista diventato predicatore accusato di averli incitati a morire di fame "per incontrare Gesù". Il mese scorso i pubblici ministeri hanno richiesto di mettere in carcere anche i 65 sopravvissuti alla setta per sottoporli ad accertamenti psicologici e medici, dopo che hanno rifiutato di consumare i pasti dati loro nel centro di soccorso che li ha accolti. In Kenya togliersi la vita è considerato un reato penale, secondo quanto previsto dalle leggi introdotte dai colonizzatori britannici. I 65 sopravvissuti sono seguaci del pastore Mackenzie, che secondo quanto emerso dalle indagini avrebbe convinto i suoi fedeli a digiunare fino alla morte per "andare in paradiso". I corpi sono stati rinvenuti in fosse comuni situate nella vasta foresta di Shakahola, nel sud-est del Kenya. Come emerso dalle autopsie effettuate sui corpi delle vittime, la maggior parte di esse - compresi i bambini - sono morte di fame, ma alcune sono state anche strangolate, picchiate o soffocate. (Res)