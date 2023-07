Sanità: Rocca, delibera di buonsenso per piano investimenti nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta della Regione Lazio ha approvato l'aggiornamento del Piano di investimenti in edilizia sanitaria da 1,2 miliardi di euro. "Questa non è una delibera da fenomeni, è una delibera fortemente di buonsenso. Io ne vado orgoglioso perché gli uffici hanno fatto un lavoro straordinario, ma è un atto dovuto: i sistemi antincendio negli ospedali devono funzionare e queste strutture che devono accogliere i più fragili devono avere tutte le misure antisismiche. Questa non è la parola fine, è un inizio ma che da solo vale quanto normalmente la Regione Lazio ha a disposizione in cinque anni". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, presentando il piano di investimenti sulla sanità finanziato grazie al recupero di risorse in conto capitale non utilizzate nel corso degli ultimi anni.(Rer)