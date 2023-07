Sardegna: dal 12 al 15 ottobre a Cagliari la terza edizione di Archeologika

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 12 al 15 ottobre, alla Fiera di Cagliari, si svolgerà la terza edizione di “Archeologika”. “Dopo i successi delle scorse edizioni, l’Assessorato regionale del Turismo ha confermato la manifestazione che mette a disposizione delle realtà sarde del mondo dell’archeologia un prestigioso spazio istituzionale di esposizione, promozione e dibattito – ha sottolineato l’assessore Gianni Chessa – La millenaria storia e l’immenso patrimonio culturale della Sardegna rappresentano un prezioso tesoro identitario, che può contribuire concretamente allo sviluppo del turismo. Prosegue il nostro progetto per proporre una Sardegna sempre più attrattiva e competitiva nel mercato turistico mondiale”. “All’interno di un’unica cornice uniremo siti museali e archeologici, esperti nazionali e internazionali, stampa specializzata e tour operator, agenzie culturali e amministrazioni locali, realizzando un grande evento con percorsi multimediali, ricostruzioni in 3D, megaschermi, momenti di realtà virtuale immersiva, stand, laboratori e convegni sul turismo archeologico”, ha aggiunto l’assessore Chessa. L’edizione 2023 sarà realizzata in collaborazione con la Fondazione Mont’e Prama e si avvarrà del patrocinio dei Ministeri del Turismo e della Cultura, del Comune di Cagliari, della Camera di commercio e delle Università di Cagliari e Sassari. (Rsc)