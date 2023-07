Sanità: Sabatini (Fd'I), con nuovo piano di investimenti, settore regionale cambia volto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il presidente Rocca e la sua Giunta "hanno dato un altro importante segnale di grande attenzione per il rilancio della sanità nella Regione Lazio. E' stato approvato e presentato un piano di edilizia sanitaria da un miliardo e 171 milioni che si compone di 37 investimenti, grazie all'utilizzo di risorse statali stanziate ma non impegnate e spese negli anni precedenti, che sono state in buona parte rimodulate". Lo scrive in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale del Lazio Daniele Sabatini. "Interventi che andranno ad incidere sulla sicurezza, - aggiunge - con particolare riguardo ai lavori di adeguamento delle misure antincendio e antisismiche degli ospedali, sull'innovazione delle tecnologie sanitarie, sull'acquisto di nuove attrezzature, sull'ampliamento e la realizzazione di nuovi servizi e il completamento degli ospedali di comunità. Interventi che saranno realizzati sugli ospedali romani, ma anche su quelli delle province a dimostrazione della volontà di non lasciare indietro nessun territorio. Un piano davvero ambizioso, che dimostra la volontà della Giunta regionale di investire concretamente per cambiare il volto della sanità regionale, migliorando i servizi, rilanciando la qualità dell'offerta, garantendo ad operatori e pazienti ospedali e reparti sempre più al passo con i tempi e dotati delle tecnologie più innovative. Un grazie al presidente Rocca e alla sua squadra per la capacità di saper recuperare risorse e per continuare a dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini".(Com)