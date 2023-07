Rifiuti: Gualtieri, fine settimana in miglioramento, nuovo Dg Ama a lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il nuovo direttore generale dell'Ama Alessandro Filippi "si sta impegnando al massimo, ha già fatto tantissime riunioni durante il weekend. Sta mettendo in campo energia e determinazione per migliorare la situazione della raccolta, e già penso si comincino a vedere dei segnali di miglioramento: questo weekend è andato un po' meglio". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine di un seminario sul Pnrr in Campidoglio. "Sappiamo che c'è ancora tanto da fare ma l'impegno di Ama e del Dg è massimo", ha aggiunto. (Rer)