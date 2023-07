Torino: fermata Metro Re Umberto sospesa in direzione Fermi per infiltrazioni d'acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito a un’infiltrazione di acqua, che ieri ha provocato il cedimento di una porzione di controsoffitto, Gtt ha dovuto disporre la chiusura temporanea della banchina della stazione Re Umberto in direzione Fermi. I tecnici sono al lavoro per i necessari interventi alla riapertura in sicurezza della banchina nel più breve tempo possibile. I passeggeri che da Re Umberto devono recarsi a Fermi possono scendere alla banchina della fermata Re Umberto in direzione Bengasi, prendere la metro e scendere a Porta Nuova e da lì riprendere la metro in direzione Fermi. (Rpi)