Governo: al via Cdm a palazzo Chigi, a odg anche balneari

- È iniziata a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. La riunione è presieduta dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che, dopo il Cdm, partirà per Bruxelles per il vertice Ue-Celac. Inizialmente Meloni non avrebbe dovuto presiedere la riunione, che è poi stata anticipata dalle ore 18 alle ore 17, e che vede all’ordine del giorno, tra le altre cose, anche il decreto legislativo relativo all’attuazione della delega di cui all’articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici. (Rin)