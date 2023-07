Camera: Tucci (M5s), destra si oppone a salario minimo ma vuole più soldi per sé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa destra non finisce mai di stupire e stupirci. Mentre insieme agli altri partiti di maggioranza si oppone pervicacemente al salario minimo, tanto da depositare un emendamento soppressivo della proposta di legge delle opposizioni, Forza Italia presenta un ordine del giorno al bilancio di Montecitorio per rendere ancora più lauti gli stipendi dei parlamentari. Incredibile, ma vero. Ci sono milioni di italiani costretti a tirare la cinghia a causa del caro vita, complici anche salari fermi al palo da trent'anni, e loro invece di intervenire per aiutarli pensano solo al proprio tornaconto". Lo afferma, in una nota, Riccardo Tucci, deputato del Movimento cinque stelle e componente della commissione Lavoro. "Il M5s non vuole permettere che ciò accada e con il capogruppo Silvestri ha preparato un contro ordine del giorno rispetto a quello di FI - aggiunge il parlamentare -. Contestualmente, continueremo a batterci per dare al Paese una misura di dignità richiesta dalla maggioranza dei cittadini di questo Paese".(Com)