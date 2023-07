Ue-Celac: Fernandez, nostra regione è segnata da profonde ferite socio economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella dell'America latina e Caraibi è una regione "segnata da profonde differenze socio economiche", dove "milioni di persone" devono confrontarsi con la povertà e la mancanza di accesso ai servizi di base. Lo ha detto il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, intervenendo al vertice Unione Europea-Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac), in corso a Bruxelles. "Sappiamo che le nostre società scricchiolano quando il mercato esclude e quando lo Stato non trova meccanismi di integrazione e partecipazione", ha proseguito Fernandez avvertendo che si tratta di una realtà dalla quale "non scappa" neanche l'Unione europea. (Beb)