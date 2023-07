Venezuela: Macron incontra oggi i negoziatori del processo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà oggi a margine del vertice Ue-Celac, in corso a Bruxelles, i negoziatori del processo politico in Venezuela. L’incontro, riferisce una nota dell’Eliseo, si svolgerà alla presenza del presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, della Colombia, Gustavo Petro, e dell’Argentina, Alberto Fernandez. Si tratta del secondo incontro di questo tipo dopo quello organizzato a Parigi lo scorso novembre, nel quadro del Forum per la pace.(Frp)