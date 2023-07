© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 19 luglio, alle ore 11, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge la Relazione annuale Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Illustra la relazione il presidente dell'Autorità, Giacomo Lasorella. Interviene il vicepresidente della Camera, Sergio Costa. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)