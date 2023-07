Pnrr: sindacati, importante accordo con Civitavecchia per partecipazione sviluppo territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi abbiamo firmato un importante Protocollo d'intesa con il Comune di Civitavecchia per la partecipazione e il sostegno alle misure del Pnrr e al Piano nazionale degli investimenti complementari, nel segno di un comune impegno per la concreta realizzazione dei progetti sul territorio. Così, in una nota, Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil Lazio Distretto Viterbo Civitavecchia. "Il protocollo, in attuazione a quanto sottoscritto a livello nazionale con la Presidenza del Consiglio dei ministri il 23 dicembre 2021 e la delibera della Regione Lazio del 3 febbraio, promuove la condivisione e i processi di partecipazione, monitoraggio e verifica delle organizzazioni sindacali in merito a tutti gli interventi che, in questo ambito, verranno realizzati", spiegano i sindacati. (segue) (Com)