Pnrr: sindacati, importante accordo con Civitavecchia per partecipazione sviluppo territorio (2)

- "Con l'istituzione di una cabina di regia monitoreremo con tempestività l'andamento dei progetti e degli interventi, delle ricadute in termini di crescita e sviluppo e di risposta al crescente bisogno di occupazione di qualità, in particolare per le donne e i giovani. Con il Protocollo odierno prevediamo, inoltre, un fattivo coinvolgimento e una puntuale partecipazione anche delle Categorie interessate ai tavoli progettuali che verranno istituiti in materia di digitalizzazione e innovazione, infrastrutture e mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione sociale e per lo sviluppo dell'integrazione sociosanitaria e il diritto alla salute. Come sindacati riteniamo sia urgente mettere in campo tutte le energie necessarie per dare concretezza ai fondi che arriveranno grazie al PNRR e non solo, e per imprimere una decisa accelerazione allo sviluppo del territorio nel segno del futuro e della sostenibilità. Siamo soddisfatti che anche un comune importante come Civitavecchia abbia scelto la strada della condivisione per garantire, insieme a noi, un impegno trasparente verso la comunità e il mondo del lavoro", concludono i sindacati. (Com)