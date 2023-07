Pnrr: sei città a confronto tra cui Roma, Milano, Napoli e Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via al seminario in Campidoglio a Roma dove le università di sei grandi città italiane si confronteranno sulle opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In Aula Giulio Cesare sono attesi gli interventi di esperti di Bari, Bologna, Milano, Napoli, Roma e Torino. A presiedere l'avvio dei lavori ci sono il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. (Rer)