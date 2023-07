Fvg: premio Science book of the year, annunciata la cinquina dei finalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cura inaspettata", di Alessandro Aiuti e Annamaria Zaccheddu (Mondadori, 2023), dedicato all'Hiv; "Le sfide di Marte", di Paolo Ferri (Raffaello Cortina Editore, 2023), che ripercorre la storia delle missioni marziane; "Il male detto", di Roberta Fulci (Codice, 2023), un saggio sul dolore; "Capitalismo Carnivoro" (Il saggiatore, 2023), di Francesca Grazioli, viaggio nelle zone più oscure del "continente della carne"; "I superbatteri" (Raffaello Cortina editore, 2023), di Fabrizio Pregliasco e Paola Arosio, sul tema dell'antibiotico resistenza. Sono i cinque titoli finalisti del nuovo Premio Science Book of the Year, promosso da ItalyPost in occasione di Trieste Next nel decimo anno della scomparsa di Margherita Hack, per favorire le produzioni editoriali che raccontano e analizzano il mondo della scienza sia sotto l'aspetto della ricerca e della divulgazione, sia dal punto di vista etico e filosofico. Sono stati decisi oggi dalla giuria scientifica, scelti tra i 15 volumi già preselezionati dalla direzione del premio tra le 58 proposte giunte da case editrici e istituti di ricerca pubblici e privati di tutta Italia. Gli autori dei cinque libri finalisti parteciperanno alla 12ma edizione di Trieste Next, intitolata "Un mondo nuovo. Ricerca, cultura, innovazione per il futuro sostenibile", in programma dal 22 al 24 settembre a Trieste. Durante il festival, nella giornata di sabato 23 settembre, dalle 11 alle 17, i finalisti presenteranno le proprie opere al pubblico del festival. A decidere il vincitore sarà la giuria dei lettori, composta da 200 appassionati di divulgazione provenienti da tutta Italia. La cerimonia di premiazione avverrà domenica 24 settembre alle 11.30, sul palco di Trieste Next. (Frt)