Veneto: Zaia, grazie ai carabinieri per aver evitato suicidio nel Polesine

- I Carabinieri del radiomobile di Castelmassa hanno salvato un uomo che ha tentato di suicidarsi gettandosi nel fiume Po in località Occhiobello, nel rodigino. "Il lavoro dei carabinieri ha salvato una vita, usando il buon senso, la sensibilità umana, la conoscenza del territorio e dei suoi abitanti. Non solo lotta al crimine, anche impegno (e non è la prima volta) per la sicurezza della gente. A questi uomini e donne in divisa va la nostra gratitudine" ha commentato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. "Tanto di cappello – ha proseguito– al Carabiniere che al telefono ha capito al volo che si trattava di una persona con disagio, lo ha calmato parlandogli, e ha immediatamente allertato i colleghi. Essi, sul posto, dimostrando grandi capacità sul piano umano, hanno dapprima convinto l'uomo a rinunciare al suo gesto e quindi lo hanno tratto in salvo. Bravi Carabinieri, ma anche brave persone che hanno unito capacità professionali e sensibilità umana" ha concluso Zaia. (Rev)