Pnrr: Celli, Roma sarà esempio virtuoso, no a tagli proposti da governo

- Nella gestione dei fondi del Pnrr "Roma sarà un esempio virtuoso" ma "vigilerà sui tagli proposti dal governo, tra cui i 700 milioni che includono tra le altre cose, la chiusura dell'anello ferroviario". Lo ha detto la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, in occasione del seminario "Pnrr di Roma, aggiornamento e stato di attuazione" che si sta svolgendo in Aula Giulio Cesare in Campidoglio. "Il Pnrr è una grande opportunità per Roma, si intreccia con il Giubileo ed Expo - ha detto -, vogliamo che Roma torni protagonista a livello internazionale e che sappia creare nuove opportunità di lavoro. Stiamo entrando nella quarta fase del Pnrr. Dobbiamo essere vigili rispetto ai tagli proposti dal governo, tra cui i 700 milioni che includono tra le altre cose, la chiusura dell'anello ferroviario. Stiamo rispettando tutti i tempi malgrado le difficoltà oggettive come la carenza di personale. Roma è e sarà al centro dell'attenzione nazionale: deve essere un esempio virtuoso per la crescita della città e del Paese. Ci saranno tantissimi interventi e assicuriamo di portarli a termine". (Rer)