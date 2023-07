Spagna: Commissione Ue conferma futura reintroduzione pedaggi autostradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna reintrodurrà i pedaggi autostradali sebbene non si sappia ancora come e quando, poiché la misura rientra tra gli impegni del governo spagnolo con Bruxelles per accedere alla quinta tranche di fondi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). E' quanto confermato al quotidiano "20 Minutos" dalla Commissione europea. "Il piano di ripresa spagnolo, proposto dalla Spagna e successivamente approvato dalla Commissione e dal Consiglio, include l'impegno della Spagna ad adottare una legge sulla mobilità sostenibile e sul finanziamento dei trasporti entro dicembre 2023", ha spiegato Bruxelles, prima di aggiungere che uno degli obiettivi di questa legge è quello di "stabilire un sistema di finanziamento dell'uso delle strade statali, da attuare a partire dal 2024, basato sul principio 'chi inquina paga'". La Commissione aggiunge che, come concordato con il governo centrale, l'obiettivo di questa misura è di "internalizzare il costo esterno" del trasporto stradale, creando così incentivi per una maggiore efficienza in questo settore e portando a una riduzione delle emissioni di gas serra". Tuttavia, conclude che la misura sarà esaminata "nella quinta tranche" di fondi. (Spm)