Brasile: al via oggi programma ristrutturazione debiti, beneficiati 70 milioni persone (2)

- La seconda fascia è dedicata a persone fisiche con reddito fino a 20 mila real mensili (3.700 euro) con debiti bancari. I debitori potranno rinegoziare direttamente con l'istituto finanziario. A differenza della prima fascia, per questo gruppo il governo non offrirà alcuna garanzia ma, in cambio di sconti e ristrutturazione dei debiti, offrirà alle banche un incentivo per aumentare l'offerta di credito. In entrambi i casi le negoziazioni saranno esenti dal pagamento dell'imposta sulle operazioni finanziarie (Iof). L'aspettativa è di beneficiare in questa fascia 28,5 milioni di persone. La terza tappa, che inizierà a settembre è dedicata alle persone che hanno una rendita inferiore a due salari minimi al mese, 2.640 real (500 euro) e debiti non superiori ai 5000 real (944 euro). In questo caso i debiti possono essere restituiti fino a 60 rate. Come nel caso della prima fascia, il governo garantisce tutte le operazioni con il Fondo di garanzia di operazioni (Fgo). (Brb)