Pnrr: Baglio (Pd), interventi per città ma anche per affermare diritti e inclusione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi che saranno svolti a Roma con i fondi del Pnrr serviranno a migliorare la città ma anche ad "affermare diritti e inclusione sociale". Lo ha detto la capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio, in occasione del seminario "Pnrr di Roma, aggiornamento e stato di attuazione" che si sta svolgendo in Aula Giulio Cesare in Campidoglio. "Roma è una città speciale e ha bisogno di interventi e di politiche speciali - ha detto -. Quando ci siamo insediati abbiamo voluto una commissione speciale, maggioranza e opposizioni insieme, perché su alcuni temi non possono esserci divisioni. Il Pnrr, Giubileo ed Expo, per cui ci sono commissioni speciali, sono i tre obiettivi importanti per la città e che devono dialogare tra loro. Tutte le commissioni ordinarie stanno collaborando per raggiungere questi obiettivi perché attraverso questi interventi dobbiamo migliorare la città ma vogliamo anche affermare diritti e inclusione sociale". (Rer)