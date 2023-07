Speciale infrastrutture: rilancio Zone logistiche semplificate, Fitto definisce nuovo regolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di assicurare la piena operatività e il rilancio delle Zone logistiche semplificate (Zls), in data odierna il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha inviato per l’acquisizione del concerto ai Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e delle imprese e del made in Italy, in vista della trasmissione formale alla Conferenza Unificata, un nuovo schema di regolamento che disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l’istituzione delle Zls nel perimetro di compatibilità del regime di aiuti di Stato previsto dall’ordinamento europeo. Il nuovo regolamento mira a creare le condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. In particolare, per le Zls sono previste agevolazioni fiscali nel rispetto dei differenti regimi di incentivazione definiti dalla disciplina europea per gli aiuti di Stato, una riduzione di un terzo dei termini procedimentali, il dimezzamento dei termini previsti per la Conferenza di servizi semplificata, nonché importanti misure di semplificazione relative all’applicazione dell’autorizzazione unica per i progetti inerenti alle attività economiche ivi localizzate e all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche non assoggettati a segnalazione certificata di inizio d’attività. Lo sviluppo del Paese richiede una strategia di crescita che sappia coniugare le diverse esigenze dei territori. Il rilancio del Sud viene sostenuto dalla proposta di istituzione di una Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, in corso di definizione e già accolta positivamente dalla Commissione europea nel corso dell’incontro tra il Ministro Fitto e la Vicepresidente della Commissione europea Vestager. Di conseguenza si proceduto con la definizione del nuovo regolamento Zls consente alle imprese localizzate nelle regioni del Centro-Nord di rafforzare la propria competitività anche attraverso le misure di agevolazione e semplificazione previste per le Zone Logistiche Semplificate. Il Ministro Fitto ha dichiarato che “il Governo intende così attuare una strategia di sviluppo che garantisce la modernizzazione, la crescita e la competitività del tessuto produttivo, nel rispetto delle specificità di tutte le diverse aree del Paese all’interno di una visione unitaria a presidio della coesione. Si procede” ha concluso il Ministro “in modo coerente lungo un percorso che traduce le differenze territoriali in motore di sviluppo.” (Rin)